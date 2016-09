domrep.tv – TOP Vacation!

Ein grosser Schub an Neubau von Hotels in der Dom Rep ist gerade in vollem Gange. Es handelt sich um elf neue Projekte in Punta Cana, La Romana und Santo Domingo. Eines davon ist das Four Points von Sheraton Punta Cana Village, welche seine Pforten im Oktober 2012 öffnen wird; vor kurzem erst hat die spanische Hotelkette NH ein neues Hotel in Punta Cana eröffnet.

Unter anderem hat auch die Gruppe Piñero eine 250 Millionen Dollar Investition mit drei Hotels in Punta Cana und 2 weiteren an der Playa Nueva La Romana getätigt, die Kette Starwood kündigte die Eröffnung des ersten Hotels Westin in der Dominikanischen Republik bis zum Ende des Jahres 2013 an.

In Santo Domingo werden derzeit JW Marriott Blue Mall, Real Hotel, Silver Gallery, BQ Princess und das Boutique Hotel Novocentro gebaut, welche zusammen mehr als 750 Zimmer entstehen lässt.

Nach Informationen des Präsidenten der Hotel- und Tourismusvereinigung ASONAHORES Julio Llibre, welcher kürzlich das NH Hotel in Punta Cana einweihte, handelt es sich hierbei um das erste rein Business orientierte Hotel seiner Art mit 66 Zimmern in der Dominikanischen Republik. In Puerto Plata wurde vergangenen Dezember das 5 Sterne Hotel „Millenium“ eröffnet, der einzige nicht all inklusive Komplex an der Nordküste, mit Investitionen von über 20 Millionen US$.