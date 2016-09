domrep.tv – TOP Vacation!

Puerto Plata – Im Norden bereitet man sich auf den Empfang des Kreuzfahrtschiffes Hamburg vor. Am 8. März legt dann bereits zum 2ten Mal ein Crucero nach 26 Jahren Pause im Hafen der Provinzhauptstadt Puerto Plata an. Viel Zeit bleibt den Passagieren nicht, um 10 Uhr kommt das Schiff an den Anleger, um 16 Uhr werden die Anker gelichtet und es geht nach Santo Domingo. Während Vizetourismusminister Cesar Jose de los Santos alle Hebel in Bewegung setzen will um für einen würdigen Empfang zu sorgen, angesichts der Bedeutung des nun bald wieder auflebenden Kreuzfahrttourismus, werden die Gäste an Bord nur einen kleinen Stadtausflug in Puerto Plata und Sosúa absolvieren. Der folgende Tag in der Dominikanischen Repbulik wird dann in Santo Domingo verbracht. Hier kann man wählen bei seinen Ausflügen: historische Altstadt, Botanischer Garten oder Baden am Strand von Juan Dolio. Die Hamburg hat eine Länge von 145 Metern, Breite 21,5 Meter. 170 Besatzungsmitglieder kümmern sich um das Wohl von max. 400 Passagieren welche es sich an Bord des Premiumschiffes in 197 Kabinen und 8 Suiten bequem machen können. Die MS Hamburg hat ihren Hafen in Nassau auf den Bahamas und fährt die Tour Bahamas – Dominikanische Republik – Kuba – Bahamas. Quelle: Domrep-magazin.de