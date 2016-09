domrep.tv – TOP Vacation!

Kaum zu glauben, aber nur sehr wenige Touristen denken bei dem Ort Cabarete an Natur. Schon gar nicht an Höhlen, Lagunen, Wälder. Meist ist das Wissen über Cabarete beschränkt auf den Wassersport. Windsurfen, Kitesurfen, Wellenreiten. Dabei ahnen die Sportler oft nicht dass sie sich an einem der schönsten Orte des Landes befinden der viel mehr zu bieten hat. Auch für Abenteurer und Naturliebhaber ist eine Menge im Angebot, im Naturschutzpark Lagunas Cabarete & Goleta. Tropische Wälder auf Kalksteinhügeln welche besondere Überraschungen im Inneren verbergen. Hier findet man, in rund 500 Metern Distanz von der Hauptstraße, bereits ein ideales Gebiet für Trekking und Höhlen erforschen. Seit 1997 steht diese Region unter Naturschutz, daher kann man die Höhlen auch nur mit einem Führer begehen. Schwimmsachen sollte man ebenso mitnehmen wie festes Schuhwerk. Unterwegs durch verschiedene Tropfsteinhöhlen kommt man auch an einen kleinen See in einer Höhle, er bietet den Wanderern eine sehr kühle Erfrischung. Die Führer weisen nicht nur den Weg, sie zeigen einem auch die besondere Artenvielfalt der Pflanzen- und Vogelwelt. Ornithologen kennen die Lagunen von Cabarete, ihre zahlreichen Arten von Wasser- und anderen Vögeln. Pflanzenliebhaber kommen auch auf ihre Kosten. Farne, Büsche, Bäume seltener Arten findet man hier noch vor, sowie Lianen und Schlingpflanzen. Wandern im Urwald, wer hätte das in Cabarete erwartet? Das große Feuchtraumgebiet mit seinen Lagunen – einige von ihnen sind verbunden mit unterirdischen Seen – ist das Rückzugsgebiet vieler Tierarten die hier einen Überlebensraum gefunden haben. Übrigens findet man in den Höhlen nicht nur faszinierende Tropfsteingebilde sondern auch Petroglyphen, die Felsgravuren der Ureinwohner die einst auf der Insel wohnten bevor sie von Kolumbus entdeckt und erobert wurde. Spuren der Tainos findet man an einigen Höhlenwänden, ihre Zeichnungen sind heute oft auch Vorlagen auf Keramiken und Bildern. Wer Cabarete besucht, der sollte sich diese Sehenswürdigkeiten der Natur nicht entgehen lassen.